Canovi: "Bernardeschi pronto per la Juve. Difficile spiegare la fuga di massa dei giocatori: club, tifosi e città sono fantastici"

Il celebre procuratore Dario Canovi, è stato intervistato da TuttoMercatoWeb, l'argomento in questo caso è stata la Fiorentina, con un focus sulle cessioni in corso. Queste le dichiarazioni: "Bernarde...

Il celebre procuratore Dario Canovi, è stato intervistato da TuttoMercatoWeb, l'argomento in questo caso è stata la Fiorentina, con un focus sulle cessioni in corso. Queste le dichiarazioni: "Bernardeschi alla Juve? Sono convintissimo che sia pronto per una squadra come la Juventus, la Germania che ha appena vinto la Confederations Cup con le riserve e l'Europeo Under 21 deve essere un esempio in tal senso. Non importa che siano giovani, la cosa che conta è che siano bravi. E Bernardeschi lo è sicuramente".

In partenza anche Kalinic e Borja Valero, come si spiega questo fuggi fuggi? "Mi meravigliano molto, Firenze di solito è una piazza ambita. Il club è sano, la città meravigliosa, la squadra competitiva. Il recente comunicato dei Della Valle non avrà giovato, ma non credo sia questa la causa scatenante".