Canovi: "Ranieri alla Fiorentina? Non so se accetterebbe visto l'ambiente. Idem Mazzarri"
Canovi parla della situazione che si è creata in casa Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
17 giugno 2021 11:53
"Momento difficile in casa Fiorentina - ha detto Dario Canovi, operatore di mercato -, serve trovare un allenatore su cui costruire il futuro. Non ci sono tanti nomi in giro, serve un giovane. Ranieri? Uno dei migliori ma non so se verrebbe in un ambiente così. Idem Mazzarri".
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