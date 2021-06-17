Labaro Viola

Canovi: "Ranieri alla Fiorentina? Non so se accetterebbe visto l'ambiente. Idem Mazzarri"

Canovi parla della situazione che si è creata in casa Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 giugno 2021 11:53
Canovi: "Ranieri alla Fiorentina? Non so se accetterebbe visto l'ambiente. Idem Mazzarri" - LEICESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 17 : Manager Claudio Ranieri of Leicester City at King Power Stadium ahead of the Barclays Premier League match between Leicester City and Burnley at the King Power Stadium on September 17th , 2016 in Leicester, United
LEICESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 17 : Manager Claudio Ranieri of Leicester City at King Power Stadium ahead of the Barclays Premier League match between Leicester City and Burnley at the King Power Stadium on September 17th , 2016 in Leicester, United
Radio
Fiorentina
Mazzarri
Ranieri
Canovi
Condividi

Canovi: "Ranieri alla Fiorentina? Non so se accetterebbe visto l'ambiente. Idem Mazzarri"

"Momento difficile in casa Fiorentina - ha detto Dario Canovi, operatore di mercato -, serve trovare un allenatore su cui costruire il futuro. Non ci sono tanti nomi in giro, serve un giovane. Ranieri? Uno dei migliori ma non so se verrebbe in un ambiente così. Idem Mazzarri".

LEGGI ANCHE, CALAMAI: “ADDIO GATTUSO? FA IMMAGINARE MALANDRINATE, SERVE DARE UNA SPIEGAZIONE A FIRENZE”

https://www.labaroviola.com/calamai-addio-gattuso-fa-immaginare-malandrinate-serve-dare-una-spiegazione-a-firenze/143286/

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok