Monti: “Italiano andrà via, si è allontanato dopo gennaio e ora vuole chiudere il cerchio con un trofeo a Firenze”

Ai microfoni del Pentasport di Radio bruno è intervenuto Gianfranco Monti, noto tifoso viola, che si è espresso sul momento viola: “Un’occasione importante da non perdere, non sarà una partita facile ma nemmeno impossibile per noi, ci credo, hanno una squadra di livello però ce la possiamo fare. Credo poco nel campionato ormai, secondo me la strada più agevole è la coppa europea dove si può vincere un trofeo ed andremmo in Europa League, un’Europa più importante, adesso in campionato abbiamo sfide difficili, non vedo una strada facile per l’Europa dal campionato perché ora le squadre davanti sono lontane, per quello punterei sulla coppa. Sarebbe bello chiudere il ciclo con un bel trofeo perché credo che Italiano se ne andrà di sicuro, anche se proveranno a convincerlo fino all’ultimo. Italiano si è allontanato dopo gennaio perché non è stato accontentato dalla società e considera finito il suo percorso dopo 3 anni.”