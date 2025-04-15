Fiorentina-Celje sarà arbitrata dal Portoghese Joao Pinheiro, ha arbitrato anche la Champions League

Sono uscite le designazioni arbitrali del prossimo turno delle partite europee di Conference League e di Europa League, compresa quella che sarà la sfida tra Fiorentina e Celje. Ad arbitrare i quarti...

Sono uscite le designazioni arbitrali del prossimo turno delle partite europee di Conference League e di Europa League, compresa quella che sarà la sfida tra Fiorentina e Celje. Ad arbitrare i quarti di finale di ritorno tra le due squadre sarà una terna arbitrale tutta Portoghese composta dall'arbitro Joao Pinheiro, Al Var Tiago Martins e Joao Narciso, mentre gli assistenti saranno Bruno Jesus e Luciano Maia.

Per quanto riguarda l'arbitro della sfida Joao Pinheiro è un arbitro con una buona esperienza internazionale avendo arbitrato anche 7 partite di Champions League, tra cui Shaktar Donetsk-Atalanta e Aston Villa-Bologna.