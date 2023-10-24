L'arbitro di Fiorentina-Cukaricki sarà Theouli. Il fischietto cipriota ha già arbitrato in Champions in stagione
Il direttore di gara cipriota ha arbitrato una partita dei preliminari di Champions League in questa stagione e l'Eintracht Francoforte proprio in Conference League
Sarà l'arbitro cipriota Chrysovalantis Theouli a dirigere Fiorentina-Cukaricki, gara valida per la terza giornata del Gruppo F di Conference League in programma giovedì 26 ottobre allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze. Al suo fianco tutti connazionali: gli assistenti Michael Soteriou e Pavlos Georgiou; quarto uomo Kyriakos Athanasiou; al Var Dimitris Solomou; all'Avar Marios Christoforou.
VINCENZO ITALIANO HA CHIARITO LA SITUAZIONE DI IKONE' AL TERMINE DI FIORENTINA-EMPOLI
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