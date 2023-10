Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha commentato anche l’assenza di Ikonè ieri contro l’Empoli. Queste le sue parole: “Ikone è stato uno dei migliori in campo a Napoli ma negli ultimi 4 giorni non stava bene e non si è allenato, se non avesse avuto problemi lo avremmo schierati quasi sicuramente ma non era in condizione. Spero di averlo giovedì e vediamo se utilizzarlo”.

IL CASO PADOVANI