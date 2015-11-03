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Notizie Theouli Fiorentina

L'arbitro Theouli è un disastro, non vede il fallo su Kayode e gli serve il VAR per l'espulsione di Subotic

27 ottobre 2023 12:37

L'arbitro di Fiorentina-Cukaricki sarà Theouli. Il fischietto cipriota ha già arbitrato in Champions in stagione

24 ottobre 2023 13:01

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