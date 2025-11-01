1 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:56

Di Francesco verso Fiorentina-Lecce: “La vedo ostica, loro devono fare risultato a tutti i costi”

1 Novembre · 16:36

L’allenatore dei salentini ha parlato alla vigilia della delicata sfida contro la Fiorentina di Stefano Pioli

Ha parlato il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco alla vigilia della sfida del Franchi contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole:

“Gara importante anche per noi – sottolinea il tecnico – e faremo la nostra partita senza essere le vittime sacrificali. Si gioca undici contro undici, dispongono di una rosa importante e contro il Napoli, pur perdendo, abbiamo fatto una grande prestazione di reazione e mentale. Andremo a Firenze carichi al massimo, con i nostri tifosi che oggi ci hanno caricato, cercando di spronarci al meglio per questa gara. Schiererò la formazione più adatta per la gara, con giocatori che abbiano spessore e attitudine per affrontare partite del genere”.

Come affrontare una sfida che si preannuncia ad alta tensione agonistica?  “Con tranquillità – sottolinea Di Francesco – prendendola nel modo giusto. I ragazzi ci stanno mettendo l’anima, ma a volte questo non basta: è necessaria anche la cura dei particolari.

Forse un vantaggio affrontare i viola in questo momento: “La vedo più ostica – prosegue – dall’altra parte c’è il desiderio di fare risultato a tutti i costi, con giocatori esperti come Dzeko e Kean, abituati a situazioni difficili. Ma alla fine le risposte le fornisce sempre il campo, e nella gara dovremo avere equilibrio, sotto tutti i punti di vista”. Lo riporta SportMediaset

