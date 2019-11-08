ACF, da lunedì 10 Novembre la vendita dei biglietti per la gara interna col Lecce. I prezzi
ACF Fiorentina informa i propri tifosi che i biglietti per la gara contro il Lecce, in programma per sabato 30 novembre alle ore 20:45, saranno in vendita a partire da lunedì 11 novembre. Questa la ta...
A cura di Redazione Labaroviola
08 novembre 2019 14:45
ACF Fiorentina informa i propri tifosi che i biglietti per la gara contro il Lecce, in programma per sabato 30 novembre alle ore 20:45, saranno in vendita a partire da lunedì 11 novembre. Questa la tabella con i prezzi completi, che spaziano dai 20 euro per le curve fino ai 140 per la tribuna vip.
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