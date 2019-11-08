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ACF, da lunedì 10 Novembre la vendita dei biglietti per la gara interna col Lecce. I prezzi

ACF Fiorentina informa i propri tifosi che i biglietti per la gara contro il Lecce, in programma per sabato 30 novembre alle ore 20:45, saranno in vendita a partire da lunedì 11 novembre. Questa la ta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 novembre 2019 14:45
ACF, da lunedì 10 Novembre la vendita dei biglietti per la gara interna col Lecce. I prezzi - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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ACF Fiorentina informa i propri tifosi che i biglietti per la gara contro il Lecce, in programma per sabato 30 novembre alle ore 20:45, saranno in vendita a partire da lunedì 11 novembre. Questa la tabella con i prezzi completi, che spaziano dai 20 euro per le curve fino ai 140 per la tribuna vip.

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