Capello: "Pioli fa quello che ritiene giusto per arrivare al successo, ma i giocatori non lo seguono"

Pioli sta trovando delle difficoltà, ma è solo questione di tempo

Fabio Capello, ex calciatore e allenatore, ha parlato a Tuttomercatoweb in merito alla situazione che sta affrontando la Fiorentina di Stefano Pioli. Ecco le sue parole.

Questione di chimica

"La sensazione è che i giocatori non seguano Pioli. È arrivato in un ambiente nuovo con un modo di giocare ben preciso che l'anno scorso ha portato a buoni risultati. Lui ovviamente vuole fare le cose che pensa siano giuste per arrivare al successo, ma ci vuole tempo".

Prosegue e conclude, con un paragone tra Pioli e Chivu:

"Il tecnico dell'Inter ha capito che non bisogna rivoluzionare il gioco subito, ma cambiarlo a poco a poco. In questo Pioli pensa stia trovando delle difficoltà, ma per me è solo questione di tempo”.