Criscitiello rivela: “Vanoli nelle prime riunioni ha evidenziato una preparazione fisica sbagliata”

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, nel corso nell’ultima puntata del podcast Cose Scomode, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni in merito alla Fiorentina di Stefano Pioli e ha svelato alcuni retroscena sui primi momenti di Vanoli in casa viola. Ecco le sue parole.

“La Fiorentina adesso deve fare due cose semplici: iniziare a fare i punti che deve e, dopo la Juventus, iniziare un campionato abbordabile. A Natale si rifarà la preparazione fisica perché Pioli ha sbagliato tutto. Vanoli nelle prime riunioni a livello dirigenziale ha detto ‘Ma di cosa stiamo parlando? Qua hanno sbagliato tutta la preparazione fisica‘. Adesso mette dentro qualche carico, cambia la metodologia cambia le doppie sedute ecc. La Fiorenti a Natale sarà già quintultima e poi arriverà a metà classifica. Certo la stagione è andata”.