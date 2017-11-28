La Nazione, dopo il pareggio contro la Lazio Pioli cerca la continuità per tornare alla vittoria. Contro il nuovo Sassuolo di Iachini

Nell’edizione odierna de La Nazione si parla di Stefano Pioli e la continuità di risultati della sua Fiorentina. Bisogna confermare l’ottimo pareggio ottenuto all’Olimpico contro la Lazio ed il Sassuo...

Nell’edizione odierna de La Nazione si parla di Stefano Pioli e la continuità di risultati della sua Fiorentina. Bisogna confermare l’ottimo pareggio ottenuto all’Olimpico contro la Lazio ed il Sassuolo, ospite al Franchi Domenica, sarà un ottimo banco di prova per tornare alla vittoria. Sassuolo che ha cambiato allenatore e sulla panchina adesso siede una vecchia conoscenza viola: Beppe Iachini.

Contro le squadre sulla carta inferiori alla compagine gigliata, sono arrivate prestazioni brutte e risultati stentati: basti pensare alle gare di Ferrara contro la Spal e di Crotone. Due gare che avrebbero dovuto avere esito diverso ma così non è stato. Il calendario dopo il Sassuolo vedrà una gara di cartello allo Stadio San Paolo di Napoli: i Viola saranno ospiti il 10 Dicembre.