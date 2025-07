Trevisani: “Pioli è l’uomo giusto. Fiorentina sottovalutata, il quarto posto è possibile”

Il noto giornalista Riccardo Trevisani, in visita al Viola Park, ha parlato al canale ufficiale della Fiorentina. Rimasto decisamente colpito dalla struttura viola, ha espresso le proprie opinioni e sensazioni sul futuro della Fiorentina, cominciando proprio dal mister Stefano Pioli: “Mi ha fatto un’ottima impressione, ma ho sempre avuto grande stima di lui. L’ho visto estremamente motivato. E’ cambiato molto come allenatore dalla sua prima avventura a Firenze, ha idee di gioco che ha evoluto negli ultimi anni. Ha migliorato la sua personalità, ora è un allenatore molto tosto e per questo assolutamente adatto a questo posto che conosce bene e dove ha affrontato momenti duri. In molti non considerano la Fiorentina, credo che invece farà un gran campionato”.

Sulla rosa viola: “Il quarto posto è alla portata. Non manca niente, dalla squadra costruita all’allenatore fino all’ambiente che trasmette grande energia. Il campionato dell’anno prossimo si apre con pochissime certezze, e squadre come Bologna e Fiorentina possono assolutamente inserirsi nella lotta Champions”.

Sul Viola Park: “Vedere un posto del genere ti convince di stare giocando in un ambiente ambizioso che vuole andare in alto e che punta deciso al vertice. Ci vorranno due o tre anni, ma la Fiorentina sta arrivando ed è chiaro. Sono stato a Valdebebas, il centro sportivo del Real Madrid, e non siamo tanto lontani”.