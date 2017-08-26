Ci sono Pezzella e Biraghi, ancora fuori Saponara. I convocati di Pioli per la Sampdoria
Ecco i convocati di mister Pioli per la partita di domani contro la Sampdoria
A cura di Redazione Labaroviola
26 agosto 2017 17:21
I convocati dal tecnico Pioli, comunicati tramite il media ufficiale della Fiorentina:
Astori, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Gil Dias, Dragowski, Eysseric, Gaspar, Hagi, Babacar, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Sanchez, Simeone, Sportiello, Tomovic, Veretout, Vitor Hugo, Zekhnini.