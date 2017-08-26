Labaro Viola

Ci sono Pezzella e Biraghi, ancora fuori Saponara. I convocati di Pioli per la Sampdoria

Ecco i convocati di mister Pioli per la partita di domani contro la Sampdoria

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 agosto 2017 17:21
Ci sono Pezzella e Biraghi, ancora fuori Saponara. I convocati di Pioli per la Sampdoria - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Convocati
Stefano Pioli
Fiorentina Sampdoria
Condividi

I convocati dal tecnico Pioli, comunicati tramite il media ufficiale della Fiorentina:

Astori, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Gil Dias, Dragowski, Eysseric, Gaspar, Hagi, Babacar, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Sanchez, Simeone, Sportiello, Tomovic, Veretout, Vitor Hugo, Zekhnini.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok