Badelj: "Con Pioli mi sento spesso. Nello spogliatoio prima si facevano scherzi, ora tutti scrollano uno schermo"

Ai taccuini della Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista della Fiorentina Milan Badelj si è raccontato in una profonda intervista personale. Tra i vari temi, senza dubbio spicca la sua necessità di...

Ai taccuini della Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista della Fiorentina Milan Badelj si è raccontato in una profonda intervista personale. Tra i vari temi, senza dubbio spicca la sua necessità di essere un giocatore d’altri tempi, lontano dai social network, rimarcando ad esempio che: “Nello spogliatoio si facevano scherzi, ora tutti scrollano uno schermo”.

Tra le persone che durante la sua carriera ha incontrato e che condividevano il suo modo di pensare, il cetrocampista croato cita Stefano Pioli, durante la sua avventura alla Fiorentina, con cui condivideva anche riflessioni sulla vita: “Con lui i pensieri arrivavano da soli. Anche ora, quando lo sento, è come parlare con i miei amici”.

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