Il talento viola Fortini ha attirato l'interesse degli scout di Napoli e Juventus. La Fiorentina lo valuta 8/10 milioni

Niccolò Fortini si sta mettendo in mostra con la Juve Stabia in Serie B, ed anche il Napoli, oltre la Juventus lo ha notato e si sarebbe aggiunto come estimatore dell'esterno di proprietà della Fioren...

Niccolò Fortini si sta mettendo in mostra con la Juve Stabia in Serie B, ed anche il Napoli, oltre la Juventus lo ha notato e si sarebbe aggiunto come estimatore dell'esterno di proprietà della Fiorentina che sta facendo molto bene con le vespe di Guido Pagliuca. Un bottino niente male per il giovane talento gigliato: 3 assist in 13 partite , il difensore dell'Italia Under 19 sta facendo parlare di sé grazie alla personalità messa in campo e per le qualità tecniche non indifferenti mostrate agli avversari e agli addetti ai lavori, dimostrando di non patire il confronto con giocatori d'esperienza. Non è un caso che gli scout di Napoli e Juventus stiano seguendo la crescita del calciatore di Camaiore. La Società viola però rimane alta con il prezzo, consapevole di avere in mano un ragazzo destinato ad una carriera importante.

Al momento, la valutazione di Fortini si aggirerebbe intorno agli 8/10 milioni di euro, forse troppi per un giovane talentuoso, ma pur sempre al suo primo anno tra i professionisti. Il presidente Rocco Commisso e i suoi collaboratori, nei prossimi mesi, dovranno decidere se affidarlo a mister Raffaele Palladino oppure girarlo nuovamente in prestito per un'altra stagione o valutarne una cessione definitiva già nel 2025.

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