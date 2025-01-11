TMW scrive: "Il Botafogo vuole cedere Luiz Henrique al Lione che però non può registrare calciatori"

La Juventus vorrebbe comprare tre giocatori. Due difensori centrali, un attaccante. Forse cedere Douglas Luiz e Fagioli. Invece, dopo dieci giorni di mercato, è ancora ferma al palo, pur sapendo di do...

La Juventus vorrebbe comprare tre giocatori. Due difensori centrali, un attaccante. Forse cedere Douglas Luiz e Fagioli. Invece, dopo dieci giorni di mercato, è ancora ferma al palo, pur sapendo di dovere sostituire Bremer e Cabal. Di più, la situazione di Danilo non è ancora sbrogliata - ma non sarebbe meglio tenerlo? - e c'è il solo Savona come possibile stopper per il derby di questa sera, sì, ma in prospettiva anche per lo scontro diretto contro l'Atalanta di martedì, che saggerà le ambizioni dei bianconeri. L'Inter non ha bisogno di spendere, perché probabilmente ha la squadra migliore del lotto, nemmeno di vendere.

Per questo la situazione di Davide Frattesi è ancora subjudice, se arrivasse un'offerta dalla Roma di 45 milioni si potrebbe muovere, per altri costerà di più. In particolare il Napoli, che potrebbe cedere Khvicha Kvaratskhelia e, in quel momento, fare mercato. Altrimenti sarà bloccato un po' come tutti, dopo avere speso 150 milioni di euro senza incassi da Osimhen.

Il Milan ha ceduto Okafor, sì, ma in prestito con diritto. Piace Rashford per qualche mese, per poi fare valutazioni, poi servirebbe un centrocampista che in questo momento non c'è. La Roma ha venduto Le Fee e vorrebbe farlo con Soulé, ma non ha offerte. La Lazio è ferma e non riesce a chiudere per Fazzini - probabilmente per l'indice di liquidità - mentre la Fiorentina spera di arrivare a Luiz Henrique. Lì però non è una questione di soldi, bensì della situazione del proprietario John Textor che lo vorrebbe al Lione (ma non può registrarlo). Lo scrive Tuttomercatoweb

LE PAROLE DI FERRARI

https://www.labaroviola.com/ferrari-abbiamo-tanti-ottimi-difensori-e-per-pablo-mari-non-ce-nulla-frendrup-e-impossibile/284151/