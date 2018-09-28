Pioli, la conferenza stampa del mister viola si terrà domani alle 14 presso la sala stampa
La Fiorentina ha reso noto sul proprio sito ufficiale l'orario della conferenza stampa del mister. Pioli parlerà con la stampa alle ore 14:00 di domani 29 settembre nella sala "Manuela Righini" all'in...
A cura di Redazione Labaroviola
28 settembre 2018 13:45
La Fiorentina ha reso noto sul proprio sito ufficiale l'orario della conferenza stampa del mister. Pioli parlerà con la stampa alle ore 14:00 di domani 29 settembre nella sala "Manuela Righini" all'interno dello stadio "Artemio Franchi", per presentare la partita di domenica alle ore quindici contro l'Atalanta di Gasperini