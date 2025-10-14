Marilungo sostiene Stefano Pioli: "Grande allenatore. Serve tempo, ma troverà la quadra giusta"
L'ex attaccante di Serie A: fiducia per il tecnico della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
14 ottobre 2025 14:00
Guido Marilungo, ex attaccante della Serie A, ha parlato a Tuttomercatoweb.com in merito alla crisi della Fiorentina e alla situazione di Stefano Pioli. Ecco le sue parole.
"Ripeto, non mi piace dirlo. Quando c'è un cambio di allenatore bisogna dare tempo, in un posto dove negli scorsi anni si è fatto bene. Pioli è un grande allenatore e troverà la quadra giusta nel tempo".