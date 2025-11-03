Formigli: "Dobbiamo riconoscere che mandare via Palladino è stato un errore. Io lo riprenderei"

Gudmundsson e Fagioli non hanno la testa per giocare a questi livelli

Corrado Formigli, conduttore di La7 e tifoso della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola in merito alla situazione precaria di Stefano Pioli. Ecco le sue parole.

Formigli su Commisso e la società

"La cosa che colpisce è che Commisso non stia parlando. Tempo fa sarebbe venuto a Firenze per gestire la crisi. Commisso probabilmente ha questioni serie a cui pensare in America. Chi viene oggi in questa situazione tra direttori e allenatori? Il rischio è che ci si prenda un allenatore da lotta per la salvezza. I calciatori tutto questo lo sentono. Si vede che questa squadra non ha un'idea di calcio. Pioli forse pensava di trovare una soluzione e ne ha trovata una diversa. Pioli lo considero una brava persona e un buon allenatore. Anche Ancelotti ha sbagliato una stagione. Può succedere. I problema è ciò che sta accadendo adesso, ovvero non si capisce chi decide cosa. Ferrari e Gorettti hanno sulle spalle il futuro della squadra".

Le alternative a Stefano Pioli e il problema dei singoli

"Non saprei. Vanoli, Motta, De Rossi, per me sono alla pari. Il problema è il vuoto pauroso in società. Pioli mi era sempre sembrato una buona scelta. Aveva ragione Palladino e dobbiamo riconoscergli che mandarlo via è stato un errore. Allora forse se proprio dobbiamo prenderne uno forse dovremmo riprendere Palladino. Se dovessimo tornare sulle questioni puramente tecniche il più grande errore penso sia stato che due persone di talento senza testa potessero portare in alto la Fiorentina. Sto parlando di Gudmundsson e Fagioli che non hanno la testa per giocare a questi livelli".