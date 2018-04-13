CdS Stadio, studiare l'avversario per conquistare l'europa in una "Fiorentina a quattro facce"

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio la Fiorentina di adesso è come una "Fiorentina a quattro facce", nelle ultime uscite Mister Pioli non si è certo risparmiato nel cercare de...

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio la Fiorentina di adesso è come una "Fiorentina a quattro facce", nelle ultime uscite Mister Pioli non si è certo risparmiato nel cercare dei cambi di formazione sia per esigenza che per puro tecnicismo. Sono tre i cambi di formazione con la Roma rispetto all'Udinese, cinque da Udinese rispetto al Crotone e quattro tra Crotone e Torino.

Una catena che espone in modo limpido la compattezza di questo gruppo capace, in ogni unità, di farsi trovare sempre pronto per raggiungere adesso un obbiettivo che qualche mese fa risultava inavvicinabile: l'Europa League.