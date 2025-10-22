Biasin: "Pioli? Non vedo una squadra che gli rema contro, ma manca la spavalderia di Palladino"

Fiorentina? Manca lo spirito, ancora prima dell'aspetto tattico

Nell'ultima puntata del podcast Calcio Selvaggio, condotto da Il Pengwin, il giornalista Fabrizio Biasin ha espresso la sua opinione in merito alla situazione in casa Fiorentina e alle difficoltà di Pioli. Ecco le sue parole.

Pioli sarà il primo allenatore esonerato in Serie A?

"Il freschissimo triennale che ha firmato, anche a cifre importanti, lo può aiutare. Rispetto a quel tipo di contratto, penso vogliano ancora dagli una chance, però la classifica è drammatica".

Prosegue:

"Non me l'aspettavo da Pioli: può piacere o non piacere, ma penso sia sempre stato capace di ostruire dei gruppi. Alla Fiorentina non vedo una squadra che gli rema contro, che è la condizione in cui cambi l'allenatore. Io vedo che la squadra prova a seguirlo, eppure non ci crede tanto. Non hanno più la spavalderia che avevano con Palladino: con lui facevano cinque grandi partite, poi cinque brutte, però a fine la stagione la Fiorentina ha fatto il record di punti".

Conclude:

"In questo momento non si è accesa la spia, poi magari ingrana, ma fino a questo momento è una squadra in cui non c'è lo spirito, ancor prima dell'aspetto tattico".