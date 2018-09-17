ACF, domani ore 14.00 conferenza di Stefano Pioli prima di Sampdoria-Fiorentina
Questo il comunicato della Fiorentina sul proprio sito, Violachannel.tv:Domani, martedì 18 settembre, alle ore 14:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si...
A cura di Redazione Labaroviola
17 settembre 2018 10:39
Questo il comunicato della Fiorentina sul proprio sito, Violachannel.tv:
Domani, martedì 18 settembre, alle ore 14:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Mister Stefano Pioli.