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ACF, domani ore 14.00 conferenza di Stefano Pioli prima di Sampdoria-Fiorentina

Questo il comunicato della Fiorentina sul proprio sito, Violachannel.tv:Domani, martedì 18 settembre, alle ore 14:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 settembre 2018 10:39
ACF, domani ore 14.00 conferenza di Stefano Pioli prima di Sampdoria-Fiorentina -
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Questo il comunicato della Fiorentina sul proprio sito, Violachannel.tv:

Domani, martedì 18 settembre, alle ore 14:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Mister Stefano Pioli.

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