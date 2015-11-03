Notizie Conferenza Pioli Fiorentina

Farioli è il nuovo allenatore del Porto, era la prima alternativa a Pioli per la Fiorentina
04 luglio 2025 11:14
Pioli: "Rebic lo avevo già allenato, è cresciuto tanto rispetto a quando era alla Fiorentina"
19 ottobre 2019 18:34
Pioli: “Domani dovrei fare due cambi. Montiel e Sottil in crescita. Nel 2019 voglio vincere di più”
28 dicembre 2018 13:22
Domani ore 15.30 la conferenza stampa di Stefano Pioli
25 ottobre 2018 11:50
ACF, domani ore 15.00 conferenza stampa di Stefano Pioli al Franchi
20 settembre 2018 12:02
ACF, domani ore 14.00 conferenza di Stefano Pioli prima di Sampdoria-Fiorentina
17 settembre 2018 10:39
Pioli: “Veretout sarà regista, andremo a Napoli per sfruttare le occasioni. Grazie alla Lega. Lafont...”
14 settembre 2018 13:57
ACF, domani ore 14.00 la conferenza stampa di Stefano Pioli pre Napoli-Fiorentina
13 settembre 2018 11:13
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