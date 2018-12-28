Pioli: “Domani dovrei fare due cambi. Montiel e Sottil in crescita. Nel 2019 voglio vincere di più”

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, è intervenuto in sala stampa prima della partenza verso Genova per Genoa-Fiorentina in programma sabato ore 15.00:”Domani giusto giocare? No secondo me è gi...

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, è intervenuto in sala stampa prima della partenza verso Genova per Genoa-Fiorentina in programma sabato ore 15.00:

”Domani giusto giocare? No secondo me è giusto. Chi fa queste azioni non è un tifoso. Nel 2018 sentire ancora cori razzisti è negativa. Si deve essere rigidi.

Altalena di risultati? Credo che la Fiorentina abbia raccolto meno di quanto meritava. Questo campionato però non deve essere di rimpianti, meritavamo almeno 3 punti in più. Frosinone, pareggio con il Parma. Dobbiamo crescere e farlo in fretta. A cosa sia dovuto? Sono più fattori insieme. Siamo delusi per non aver vinto con il Parma abbiamo perso un’occasione non abbiamo tempo per priangeesi addosso.

2018? Il nostro 2018 è stato un anno importante, anche tragico ahimè. Ci ha migliorato, mi sento un allenatore migliore.i porto dietro una grande crescita dei miei giocatori: Milenkovic, Biraghi, Simeone, Pezzella, Veretout... Ho trovato un gruppo disponibile, un piacere lavorare con loro. Voglio però vincere di più.

Prandelli? Non sono riuscito ad incontrarlo lo stimo molto per lui sarà una gara particolare. Nel futuro vorrei la Fiorentina più in alto.

Se ci fermeremo in caso di razzismo? Si, dobbiamo agire se succede. I problemi vanno affrontati e se succede qualcosa allo stadio siamo tutti responsabili. Devono essere allo stadio solo i tifosi, e chi fa questo non lo è sono d’accordo con Ancelotti.

Manto di Marassi? La mia squadra reagisce sempre con carattere e personalità. Sarà particolare giocare a Genova. I rossoblu sono temibili in fase offensiva, spero che il manto regga bene. Altrimenti ci adatteremo.

Milenkovic? Sta bene, così come Mirallas.

Errori contro il Parma? Sono stati due ed hanno condizionato la partita, 30 tiri e 30 cross sono troppi per non segnare. Dobbiamo metterci più determinazione. Non abbiamo concesso quasi niente e dovremo soffrire.

Come si risolvono i problemi realizzativi ed ultimatum a Pjaca? Ci aspettiamo più da tutti siamo arrivati spesso al tiro anche Biraghi mercoledì ha calciato due volte. Pretendo un più da tutti.

Edimilson preferito a Norgaard e Dabo? Edimilson ci da più dinamismo e palle recuperate. Ha la qualità per giocate più importanti, Veretout ha migliorato i suoi numeri e sta facendo bene. Norgaard e Dabo sono a disposizione, vedremo.

Intensità di gara e Piatek? Siamo stati intensi, oggi abbiamo fatto scarico ma i ragazzi stanno tutti bene. Nessun giocatore con la valigia in mano a Gennaio. Domani primo bilancio, e siamo indietro di un punto rispetto alla scorsa stagione. Piatek un vero cecchino. Giocatore importante.

Programma personalizzato per ogni giocatore e Genoa di Prandelli? Prandelli ha migliorato i numeri in fase offensiva, hanno tempi buoni. I ragazzi avranno “compiti a casa” e dovranno allenarsi bene. Poi partiremo per Malta.

Hancko? Ripeto, non ho visto problemi in questi sensi. Forse farò due cambi.

Montiel e Sottil? La loro crescita è evidente. Devo metterli nel momento giusto, Sottil con l’Empoli era l’alternativa. Ed è in crescita, Montiel è un po’ indietro ma anche lui è in crescita. Capisco la curiosità ma hanno qualità.