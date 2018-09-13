ACF, domani ore 14.00 la conferenza stampa di Stefano Pioli pre Napoli-Fiorentina
Questa la comunicazione visibile su Violachannel.tv in relazione alla conferenza stampa di Stefano Pioli: Domani, venerdì 14 Settembre, alle ore 14:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini"...
A cura di Redazione Labaroviola
13 settembre 2018 11:13
Questa la comunicazione visibile su Violachannel.tv in relazione alla conferenza stampa di Stefano Pioli: Domani, venerdì 14 Settembre, alle ore 14:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Mister Stefano Pioli.