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ACF, domani ore 15.00 conferenza stampa di Stefano Pioli al Franchi

Questo il comunicato ACF per la conferenza di Stefano Pioli:Domani, venerdì 21 Settembre, alle ore 15:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 settembre 2018 12:02
ACF, domani ore 15.00 conferenza stampa di Stefano Pioli al Franchi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Stefano Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Stefano Pioli
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Questo il comunicato ACF per la conferenza di Stefano Pioli:

Domani, venerdì 21 Settembre, alle ore 15:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Mister Stefano Pioli.

Si informano i giornalisti interessati ad assistere che l’accesso alla Sala Stampa avverrà esclusivamente dall’entrata di Viale Fanti 4 (Ingresso Sede).

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