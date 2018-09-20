ACF, domani ore 15.00 conferenza stampa di Stefano Pioli al Franchi
Questo il comunicato ACF per la conferenza di Stefano Pioli:Domani, venerdì 21 Settembre, alle ore 15:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la co...
A cura di Redazione Labaroviola
20 settembre 2018 12:02
Questo il comunicato ACF per la conferenza di Stefano Pioli:
Domani, venerdì 21 Settembre, alle ore 15:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Mister Stefano Pioli.
Si informano i giornalisti interessati ad assistere che l’accesso alla Sala Stampa avverrà esclusivamente dall’entrata di Viale Fanti 4 (Ingresso Sede).