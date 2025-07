Farioli è il nuovo allenatore del Porto, era la prima alternativa a Pioli per la Fiorentina

Francesco Farioli è arrivato in Portogallo con tutta la sua famiglia è sarà il nuovo allenatore del Porto. Continua dunque a fare esperienze all’estero dopo quelle precedenti a Nizza e in Olanda all’Ajax. Il destino però lo avrebbe potuto riportare in Italia. Infatti qualora Pioli non avesse trovato l’accordo con la Fiorentina, o se si fossero concretizzate le voci che lo volevano sulla panchina azzurra, Farioli sarebbe potuto essere il nuovo allenatore della Fiorentina, era lui infatti la prima alternativa. Niente da fare però visto che Pioli è sempre stato il candidato numero 1 per la dirigenza viola e che l’intesa tra l’allenatore e la società non è mai stata in discussione