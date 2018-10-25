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Domani ore 15.30 la conferenza stampa di Stefano Pioli

Questo il comunicato della Fiorentina pubblicato su Violachannel:Domani, venerdì 26 ottobre, alle ore 15:30, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 ottobre 2018 11:50
Domani ore 15.30 la conferenza stampa di Stefano Pioli - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
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Questo il comunicato della Fiorentina pubblicato su Violachannel:

Domani, venerdì 26 ottobre, alle ore 15:30, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Mister Stefano Pioli.

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