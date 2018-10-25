Domani ore 15.30 la conferenza stampa di Stefano Pioli
Questo il comunicato della Fiorentina pubblicato su Violachannel:Domani, venerdì 26 ottobre, alle ore 15:30, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la...
A cura di Redazione Labaroviola
25 ottobre 2018 11:50
Questo il comunicato della Fiorentina pubblicato su Violachannel:
Domani, venerdì 26 ottobre, alle ore 15:30, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Mister Stefano Pioli.