Damiani: “Pioli allenatore capace e vincente. Quando la società sceglie bene, anche i giocatori sono motivati”

Radio Bruno“La Fiorentina è una grande squadra, con una grande società. Andare alla Fiorentina equivale ad andare in un grande club. Pioli è allenatore capace che non va in una squadra di seconda fascia, andrà nella Fiorentina.

Per quanto riguarda il sentimento della tifoseria viola in questo momento ha voluto dire la sua: “Bologna, Atalanta e Napoli sono tre grandi realtà; non bisogna essere delusi se in questo momento precedono la Fiorentina. I viola però non sono da meno, possono tornare ad essere competitivi per le coppe”.

Sull’arrivo di Pioli: “Quando la società sceglie bene, anche i giocatori sono motivati, e questo potrebbe spingerli a rimanere. Bisogna guardare al futuro con la consapevolezza di poter fare grandi cose”.

Infine conclude con Moise Kean: “Credo che se i top club dovessero portare 52 milioni, ci sarà la possibilità di fare bene, fermo restando che se rimane è un valore aggiunto importantissimo alla causa viola”.