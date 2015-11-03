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Notizie Oscar Damiani Fiorentina

Damiani: “La Fiorentina non può dare per scontata la salvezza, serve l’apporto concreto di Paratici”

13 febbraio 2026 16:37

Damiani: “Spero che il mercato aiuti la Fiorentina, la salvezza non sarà semplice”

06 febbraio 2026 11:00

Damiani: "Pioli allenatore capace e vincente. Quando la società sceglie bene, anche i giocatori sono motivati"

11 giugno 2025 14:58

Oscar Damiani: "La Fiorentina si migliora con giocatori da 30/40 milioni, non con gente da 10 milioni"

24 aprile 2023 14:10

Damiani l'ha detto davvero: "Vlahovic fatica alla Juventus perchè la Fiorentina giocava in contropiede"

03 maggio 2022 12:08

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