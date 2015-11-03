Notizie Oscar Damiani Fiorentina

Damiani: “La Fiorentina non può dare per scontata la salvezza, serve l’apporto concreto di Paratici”
13 febbraio 2026 16:37
Damiani: “Spero che il mercato aiuti la Fiorentina, la salvezza non sarà semplice”
06 febbraio 2026 11:00
Damiani: "Pioli allenatore capace e vincente. Quando la società sceglie bene, anche i giocatori sono motivati"
11 giugno 2025 14:58
Oscar Damiani: "La Fiorentina si migliora con giocatori da 30/40 milioni, non con gente da 10 milioni"
24 aprile 2023 14:10
Damiani l'ha detto davvero: "Vlahovic fatica alla Juventus perchè la Fiorentina giocava in contropiede"
03 maggio 2022 12:08
Archivio