6 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 12:36

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Damiani: “Spero che il mercato aiuti la Fiorentina, la salvezza non sarà semplice”

Firenze, Stadio Franchi, 11.01.2026, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Damiani: “Spero che il mercato aiuti la Fiorentina, la salvezza non sarà semplice”

Redazione

6 Febbraio · 11:00

Aggiornamento: 6 Febbraio 2026 · 11:00

TAG:

Oscar Damiani

Condividi:

di

Così si è espresso a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Oscar Damiani, tracciando un bilancio del mercato di gennaio.

Alla domanda su che tipo di sessione sia stata, Damiani ha risposto con realismo:
«Qualcosa è stato fatto, ma migliorare davvero le squadre a gennaio è sempre complicato. Servono investimenti importanti e giocatori in grado di incidere subito, ma difficilmente si tratta di interventi risolutivi».

Su chi si sia mosso meglio, l’ex dirigente non si sbilancia:
«Fatico a indicare qualcuno. Onestamente non vedo grandi passi in avanti. Il mercato invernale, per sua natura, non cambia la fisionomia delle squadre».

Un passaggio anche sulla Fiorentina, che ha provato a rinforzarsi:
«Mi auguro che le scelte fatte possano rivelarsi utili. Spero che la Fiorentina abbia costruito una rosa adatta a raggiungere la salvezza, anche se non sarà semplice».

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio