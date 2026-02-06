Damiani: “Spero che il mercato aiuti la Fiorentina, la salvezza non sarà semplice”

Così si è espresso a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Oscar Damiani, tracciando un bilancio del mercato di gennaio.

Alla domanda su che tipo di sessione sia stata, Damiani ha risposto con realismo:

«Qualcosa è stato fatto, ma migliorare davvero le squadre a gennaio è sempre complicato. Servono investimenti importanti e giocatori in grado di incidere subito, ma difficilmente si tratta di interventi risolutivi».

Su chi si sia mosso meglio, l’ex dirigente non si sbilancia:

«Fatico a indicare qualcuno. Onestamente non vedo grandi passi in avanti. Il mercato invernale, per sua natura, non cambia la fisionomia delle squadre».

Un passaggio anche sulla Fiorentina, che ha provato a rinforzarsi:

«Mi auguro che le scelte fatte possano rivelarsi utili. Spero che la Fiorentina abbia costruito una rosa adatta a raggiungere la salvezza, anche se non sarà semplice».