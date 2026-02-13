Damiani: “La Fiorentina non può dare per scontata la salvezza, serve l’apporto concreto di Paratici”

Oscar Damiani, ex attaccante e profondo conoscitore del calcio italiano, ha offerto una sua lettura sulla difficile stagione in corso della Fiorentina. Intervenuto a Lady Radio, Damiani ha espresso pr...

Oscar Damiani, ex attaccante e profondo conoscitore del calcio italiano, ha offerto una sua lettura sulla difficile stagione in corso della Fiorentina. Intervenuto a Lady Radio, Damiani ha espresso preoccupazione per la classifica e ha invitato tutti ad abbassare i toni riguardo alle prospettive di permanenza in Serie A.

Secondo Damiani, infatti, non bisogna pensare che la squadra possa restare nella massima serie “per diritto” o semplicemente grazie al blasone storico del club. Una visione del genere, ha spiegato, significherebbe minimizzare gli errori e le criticità emerse finora.

L’ex giocatore ha ribadito che la Fiorentina deve affrontare ogni partita con determinazione e volontà, annotando che finora non sempre i risultati sul campo hanno rispecchiato il potenziale della rosa. Solo con una crescita prestazionale costante, ha detto, si potrà ambire a uscire dalla zona calda della classifica.

Un altro punto toccato riguarda la figura del direttore sportivo Paratici. Per lui l’arrivo dell’attuale dirigente non è casuale: se la società ha deciso di puntare su di lui è perché possiede qualità e competenze per gestire situazioni complesse. Damiani ha sottolineato che Paratici ha bisogno di tempo per lavorare con serenità e mettere in atto il proprio progetto, evidenziando come il suo contributo possa essere determinante per dare una scossa all’ambiente.

In conclusione, invita tifosi e addetti ai lavori ad essere realistici: la Fiorentina dovrà “meritarsi” la salvezza sul campo e affidarsi a un lavoro serio e continuo, dentro e fuori dal rettangolo di gioco, per raggiungere l’obiettivo stagionale.