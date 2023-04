Oscar Damiani: “La Fiorentina si migliora con giocatori da 30/40 milioni, non con gente da 10 milioni”

Oscar Damiani, agente storico del mondo del calcio, ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina il giorno dopo della sconfitta contro il Monza. L’agente era presente a Monza allo stadio:

“Ho visto una buona Fiorentina per mezz’ora, poi è andata in crisi di identità, anche da un punto di vista fisico la squadra non era al meglio perchè sta giocando tanto e aveva giocato solo giovedi. Italiano e Palladino mi piacciono tanto, Italiano ha delle idee, è un ottimo allenatore, Palladino mi aveva impressionato anche nelle giovanili. Ero vicino a Pradè e Barone, hanno seguito la partita con molto fervore. Io da ragazzo ero tifoso della Fiorentina, spero davvero in un trofeo, il Basilea è una squadra forte, ha una grande storia, è una squadra difficile da affrontare. Per migliorare la Fiorentina devi investire 30/40 milioni per un giocatore, con gente da 10 milioni non migliori, ma il problema del nostro calcio è che non possiamo permettercelo, quindi magari puoi puntare sui giovani”

