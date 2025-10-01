Marchini sulla Fiorentina: "Serve un'uscita ufficiale della società che ribadisca la fiducia a Pioli"

Bisogna uscire dallo spogliatoio con le idee ben chiare

Giampaolo Marchini, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno in merito alla situazione in casa Fiorentina.

"L'aspetto fisico è determinato anche dalla testa. Tutte le difficoltà partono da lì. Non sono arrivati giocatori più scarsi dello scorso anno. E' il momento di fare una scelta e scegliere 12/13 giocatori per fare il campionato e poi gli altri giocheranno in Conference. Attenzione però, perché questo non vuol dire che la coppa è un secondo obiettivo, perché la fatica di arrivarci deve contare. Per vincere bisogna correre e in questo momento la Fiorentina non sta correndo. In certe situazioni corre male, ma in altre non sta correndo, perché anche il Pisa sotto questo aspetto è stato migliore".

Prosegue su Pioli:

"Servirebbe un'uscita ufficiale della società per quanto riguarda Pioli, dandogli fiducia. Poi subentra la parte successiva. Indipendentemente dalle cene bisogna chiudersi nelle quattro mura e dirsi tutto. Pioli deve avere la capacità di mediare e trovare la scelta giusta. In questo momento bisogna uscire dallo spogliatoio con le idee ben chiare".