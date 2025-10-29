29 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:23

Piccinetti: “I giocatori della Fiorentina sono tutti lenti. Possibile che Pioli non trovi una soluzione?”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

29 Ottobre · 13:41

Aggiornamento: 29 Ottobre 2025 · 13:42

"La Fiorentina non ha un gioco"

Claudio Piccinetti, ex attaccante e allenatore delle giovanili della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio in merito alla viola. Ecco le sue parole.

L’analisi su Fiorentina-Bologna

“Nel secondo tempo con il Bologna abbiamo fatto un arrembaggio e il pareggio è stato meritato, ma non ha nulla a che fare con il gioco del calcio. La Fiorentina non ha un gioco, ma il gioco lo danno i calciatori di qualità come dovrebbero essere Gudmundsson e Fagioli. Nicolussi pensavo fosse meglio, da Sohm mi aspettavo tanto e invece neanche gioca. Non abbiamo certezze su quasi nessun giocatore, e questo la dice lunga. Significa che qualcosa non va, che i giocatori non sono tranquilli, ma io mi chiedo: possibile che un allenatore esperto come Pioli non sappia trovare una soluzione?“.

Un pensiero sul mercato

“L’Atalanta ha perso dei giocatori che giocavano ad alta intensità e ha preso altri giocatori che giocano ad alta intensità. Io sono convinto che gli acquisti della Fiorentina siano stati appoggiati da Pioli, ma sono tutti calciatori lenti che ad esempio nell’Atalanta non potrebbero mai giocare. Se siamo lenti, però, almeno bisognerebbe essere forti tecnicamente. Mettiamoci poi che rispetto all’anno scorso sono calati tantissimo Gosens e Dodo, che sarebbero i due adibiti a portare i palloni nella trequarti avversaria”.

