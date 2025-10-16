Teo Teocoli: "Lo scudetto di Pioli col Milan? Un trofeo un pò rubato, che non ha lasciato traccia"

A Firenze è come se ci fosse una maledizione: la squadra lotta sempre, ma non riesce a vincere

Teo Teocoli, famoso personaggio dello spettacolo e tifoso rossonero, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola in merito a Milan-Fiorentina. Ecco le sue parole.

Teocoli su Milan-Fiorentina

"Su Milan-Fiorentina non ho mai nessuna sensazione, perché il Milan è un po' ballerino e la Fiorentina è li che guarda. Non ho un bel quadro da godermi. La Fiorentina mi piace ma non vedo grande entusiasmo. I viola possono fare un filotto e poi fermarsi, il Milan è costretto ad arrivare in alto, i viola sono una squadra da terzo/quarto posto che se arriva in quelle posizioni è felice. Il divario tra le piccole e le quasi grandi come la Fiorentina c'è, però i viola non danno la sensazione di essere ancora una grande squadra, anche nelle dichiarazioni dei suoi tesserati".

Cosa le provoca il ritorno a Milano di Pioli?

"Quello scudetto è stato un po' rubato, l'Inter fece harakiri a Bologna. È stato un trofeo che non ha lasciato traccia. A Firenze è come se ci fosse una maledizione, c'è una squadra che lotta sempre ma non riesce a vincere. Dispiace perché il pubblico di fiorentino lo meriterebbe".