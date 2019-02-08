Ancora ag. di Pioli: "Abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma per il rinnovo decide la Proprietà"

Stefano Pioli e le possibilità di vederlo ancora allenatore della Fiorentina.

Bruno Satin, agente di Stefano Pioli, ha parlato anche del rinnovo del tecnico in scadenza (esiste un'opzione che la Fiorentina può far valere per il rinnovo automatico per un altro anno) su Radio Sportiva: "Rinnovo con la Fiorentina? Per il momento la Proprietà sta valutando. Credo che Pioli abbia fatto un ottimo lavoro, soprattutto per lo sviluppo dei giovani, ma non siamo noi a decidere. Tocca appunto alla Proprietà ed alla dirigenza. Il legame tra Pioli ed i giocatori viola? A livello umano è una persona fantastica, uno normale, non fa il divo come purtroppo certi altri allenatori, è un gentleman e piace a tutti".