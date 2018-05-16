Corriere Dello Sport - Stadio: Saponara rimane? Dipende dal modulo che adotterà Pioli...
Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport - Stadio, il trequartista della Fiorentina Riccardo Saponara potrebbe lasciare Firenze. Il motivo? Il modulo che Pioli potrebb...
A cura di Redazione Labaroviola
16 maggio 2018 10:02
Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport - Stadio, il trequartista della Fiorentina Riccardo Saponara potrebbe lasciare Firenze. Il motivo? Il modulo che Pioli potrebbe adottare nella prossima stagione. Sostanzialmente se si punterà ad un modulo con il trequartista sarebbe sicuro di rimanere altrimenti la sua partenza potrebbe essere molto probabile vista la volontà di giocare con continuità. Solo il tempo dunque darà le risposte...