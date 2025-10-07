Cassano attacca: "Pioli? Una pasta riscaldata, destinato a saltare. L'alternativa? Spalletti"

Pioli è andato in Arabia a prendere vagonate di soldi, ma quello non è calcio

Durante l'ultima puntata di Viva el Futbol, Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano hanno espresso la loro opinione riguardo alla situazione in casa Fiorentina.

Le perplessità di Nicola Ventola

"Pradè aveva bisogno di un nome importante come quello di Pioli per la piazza di Firenze, perché è una piazza difficile. La squadra è buona, hanno preso dei giocatori che secondo me lui voleva. Non mi aspettavo queste difficoltà, sia nel gioco che nella gestione. Pioli è andato in difficoltà in così poco tempo... non vedo vie d'uscita, non so dove si andrà a parare".

Cassano durissimo con Pioli: spunta il nome di Spalletti

"Pioli è un allenatore di un certo livello, al Milan ha dimostrato di esserlo facendo un lavoro stratosferico, eccezionale. Il problema è questo: vai in Arabia, prendi vagonate di soldi, ma non è calcio, è un altro mondo. Pioli ha fatto un errore clamoroso ad andare li a prendere soldi perché in automatico perdi tutto. Ha ributtato dentro una pasta riscaldata e adesso avrà da affrontare tre competizioni. Ho l'impressione che tra non molto possa saltare. O raddrizzi il tiro dopo la sosta o sei destinato a saltare".

Prosegue:

"Partiamo da principio, io non lo avrei preso. Devi dargli del tempo? Perfetto, ma ha 3 punti ed è incasinato di brutto. Io penso che l'unico nome alternativo, anche se viene da due anni tribolati, sia uno: Spalletti. Penso che sarà il prossimo nome".