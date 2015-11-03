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Notizie Antonio Cassano Fiorentina

Cassano punge Firenze: "Pretendono di vincere, ma l’ultima volta che hanno vinto? Con Antognoni?"

30 marzo 2026 15:36

Cassano attacca: "Pioli? Una pasta riscaldata, destinato a saltare. L'alternativa? Spalletti"

07 ottobre 2025 10:34

Cassano attacca Vieri: "Un traditore, faceva tutto Adani. Ora non lo segue neanche sua madre"

09 ottobre 2024 09:06

Cassano elogia la Fiorentina: "Ha meritato. Comuzzo puntava Leao e così superava 4 giocatori"

08 ottobre 2024 12:19

"Spirito della BoboTv è stato ucciso. Persone non vanno prese in giro". Il comunicato di Adani

14 novembre 2023 18:19

Cassano rompe silenzio sulla fine della Bobo Tv: "Soldi non c'entrano. La condivisone è venuta meno"

06 novembre 2023 18:19

Cassano promuove la Fiorentina: "Lottano per la Champions, l'ho detto dall'inizio. Italiano un top"

03 ottobre 2023 19:31

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