Notizie Antonio Cassano Fiorentina

Cassano punge Firenze: "Pretendono di vincere, ma l’ultima volta che hanno vinto? Con Antognoni?"
30 marzo 2026 15:36
Cassano attacca: "Pioli? Una pasta riscaldata, destinato a saltare. L'alternativa? Spalletti"
07 ottobre 2025 10:34
Cassano attacca Vieri: "Un traditore, faceva tutto Adani. Ora non lo segue neanche sua madre"
09 ottobre 2024 09:06
Cassano elogia la Fiorentina: "Ha meritato. Comuzzo puntava Leao e così superava 4 giocatori"
08 ottobre 2024 12:19
"Spirito della BoboTv è stato ucciso. Persone non vanno prese in giro". Il comunicato di Adani
14 novembre 2023 18:19
Cassano rompe silenzio sulla fine della Bobo Tv: "Soldi non c'entrano. La condivisone è venuta meno"
06 novembre 2023 18:19
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