Cassano rompe silenzio sulla fine della Bobo Tv: "Soldi non c'entrano. La condivisone è venuta meno"

Quando la condivisione viene meno, allora ognuno va per la sua strada

Antonio Cassano è stato intervistato a Striscia La Notizia in merito allo scioglimento del progetto Bobo Tv avvenuto pochi giorni fa. Queste le sue dichiarazioni sulla separazione tra Christian Vieri ed il terzetto composto dallo stesso Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola:

"I soldi non c'entrano niente, quelli li ho per tutta la vita. La BoboTv è un progetto che abbiamo creato assieme con condivisione e amicizia."

Vieri voleva comandare?

"Dovresti chiederlo a lui. Nella mia vita le uniche persone che possono comandarmi sono mia moglie e i miei figli. Noi tre (Cassano, Adani e Ventola, ndr) avevamo un’idea, volevamo andare avanti come sempre. Ma per farlo serve che si decida in quattro: non deve decidere uno solo e non si deve decidere in cinque".

CAPITANO SOPRATTUTTO FUORI DAL CAMPO. BIRAGHI AIUTA LA POPOLAZIONE ALLUVIONATA

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