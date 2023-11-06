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Biraghi si mette gli stivali e prende la pala. Il capitano della Fiorentina a Campi per aiutare gli alluvionati

Bel gesto del capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi che questa mattina è andato su uno dei comuni più colpiti dall'alluvione, Campi Bisenzio, per dare attivamente una mano a coloro che stanno vi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 novembre 2023 13:30
Biraghi si mette gli stivali e prende la pala. Il capitano della Fiorentina a Campi per aiutare gli alluvionati -
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Firenze, Stadio Artemio Franchi, 17.09.2023, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Bel gesto del capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi che questa mattina è andato su uno dei comuni più colpiti dall'alluvione, Campi Bisenzio, per dare attivamente una mano a coloro che stanno vivendo delle grandi difficoltà provocate dall'alluvione. Un gesto che dimostra come anche nello spogliatoio viola ci sia grande vicinanza e supporto a chi sta vivendo un dramma

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