Biraghi si mette gli stivali e prende la pala. Il capitano della Fiorentina a Campi per aiutare gli alluvionati

Bel gesto del capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi che questa mattina è andato su uno dei comuni più colpiti dall'alluvione, Campi Bisenzio, per dare attivamente una mano a coloro che stanno vi...

Bel gesto del capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi che questa mattina è andato su uno dei comuni più colpiti dall'alluvione, Campi Bisenzio, per dare attivamente una mano a coloro che stanno vivendo delle grandi difficoltà provocate dall'alluvione. Un gesto che dimostra come anche nello spogliatoio viola ci sia grande vicinanza e supporto a chi sta vivendo un dramma