Cassano punge Firenze: "Pretendono di vincere, ma l’ultima volta che hanno vinto? Con Antognoni?"

Antonio Cassano critica Firenze: i tifosi della Fiorentina pretendono di vincere, ma dovrebbero guardare anche il buon lavoro svolto

Parole dirette e senza filtri quelle di Antonio Cassano sul tema allenatori in casa Fiorentina.

“Palladino è arrivato dopo aver fatto molto bene a Monza ed è sbarcato a Firenze ottenendo risultati discreti, a volte giocando bene, altre meno. Però la questione è un’altra: i tifosi della Fiorentina hanno distrutto Italiano, uno che ha raggiunto quattro finali.

A Firenze si pretende di vincere, ma nessuno domanda ai tifosi: quando è stata l’ultima volta che avete vinto? Non vincete uno scudetto dai tempi di Antognoni eppure le aspettative sono altissime. Italiano ha portato la squadra a giocarsi trofei importanti e ha fatto crescere giocatori come Vlahović, poi ceduto per 75 milioni.

Il punto è che, a Firenze, del buon lavoro fatto non importa: non capiscono che in Italia a vincere sono sempre le solite, Juventus, Inter e Milan”.