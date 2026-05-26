Cassano avvisa Iraola: "Pensaci prima di venire in Italia, c'è troppa cattiveria e non hai tempo per fare nulla"

L'ex giocatore di Roma e Real Madrid ha consigliato ad Iraola di restare in Inghilterra

Durante l'ultima puntata di “Viva El Futbol”, in compagnia di Daniele Adani e Nicola Ventola, l'ex attaccante di Bari, Roma, Real Madrid, Sampdoria, Milan, Inter e Parma Antonio Cassano si è espresso sull'ipotesi che, per la sostituzione dell'esonerato Massimiliano Allegri, il Milan punti sull'allenatore spagnolo Andoni Iraola.

Questo il parere di Cassano: “Iraola è qualcosa di unico e meraviglioso, e se il Milan che è un club di dimensioni gigantesche ha in mente di prenderlo, significa che ha una visione di un certo tipo di calcio, ed ancora l’obiettivo di dominare il mondo. Se devo consigliare al Milan di prendere Iraola direi di farlo subito. Se devo però consigliare ad Iraola di venire in Italia direi pensaci, perché è una nazione con un certo tipo di cattiveria, ma lui è un basco, allievo di Bielsa, ed ha due pal** così. Se arrivasse sarei contentissimo, il Milan se dovesse fare questa scelta ha guadagnato già il 50%, lo avevo già consigliato alla Fiorentina ma nessuno mi ha ascoltato e si è visto che disastro è successo”.

Il tecnico basco ha appena concluso la sua avventura alla guida del Bournemouth, concludendo l'ultima stagione di Premier League al sesto posto e sfiorando addirittura l'accesso alla Champions League, nonostante le molte cessioni di peso da parte del suo club. Secondo quanto riferiscono Fabrizio Romano e Matteo Moretto, nelle scorse settimane il Milan ha avuto un primo contatto con Iraola, che piace pure a Crystal Palace e Bayer Leverkusen.



