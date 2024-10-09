Cassano attacca Vieri: "Un traditore, faceva tutto Adani. Ora non lo segue neanche sua madre"

Cassano al veleno nei confronti di Vieri

Ospite di Basement Cassano, una delle anime della Bobo Tv ideata da Vieri ma resa effervescente dagli esplosivi racconti dell’ex ragazzo di Bari Vecchia e dagli irresistibili show di Lele Adani, torna sulla rottura improvvisa con l’ex amico: “Non lo nomino nemmeno”. L’ex che non merita di essere nominato “è solo un traditore e io non conosco perdono per il tradimento”. Cassano tiene a puntualizzare che quell’idea riuscita, chiacchiera di calcio in libertà come al bar sport ma fatta da gente che ha giocato, ne sa e conosce, non è stata un’idea di Vieri: “Faceva tutto Adani”. E il rancore. “La fine della Bobo TV? Si arriva a un certo punto dove se tiri troppo si spacca qualcosa che non si può più ricucire. A quella persona là, per me è un capitolo chiuso. Pensavi di essere il migliore? E invece ti sbagliavi, noi continuiamo da soli e lui ora si attacca e non lo segue neanche sua madre”. Lo scrive La Repubblica.

https://www.labaroviola.com/de-gea-corona-il-sogno-del-ragazzo-malato-di-leucemia-voglio-vederti-presto-al-campo/271606/