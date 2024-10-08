Cassano elogia la Fiorentina: "Ha meritato. Comuzzo puntava Leao e così superava 4 giocatori"

Palladino insisteva sempre dicendo a Comuzzo di puntare di Leao, ecco perché

L'ex calciatore Antonio Cassano, ha fatto i complimenti alla Fiorentina e a Palladino per il match giocato contro il Milan, ecco le sue parole a Viva El Futbol: "Faccio i complimenti alla Fiorentina, ha avuto un'idea, ha giocato meglio, ha creato e subito anche. Ieri ho visto una squadra in campo, ed una non squadra in campo. Comuzzo entra con la palla, punta Leao e con un passaggio sono già dall'altra parte. Significa che loro avevano con un passaggio sorpassato quattro calciatori. Palladino infatti diceva a Comuzzo di puntare Leao, superava già quattro calciatori. Partita vinta tatticamente e qualitativamente. I rigori sono situazioni. La Fiorentina ha meritato".

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