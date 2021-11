“Pioli uno di noi”, la Curva Fiesole omaggia il mister del Milan che ringrazia salutando

FIRENZE, STADIO FRANCHI – La Curva Fiesole non fa mancare il saluto a Stefano Pioli ex tecnico della Fiorentina con uno striscione: “Bentornato a casa Stefano” oltre al coro “Pioli uno di noi”. Il tecnico rossonero ringrazia salutando, il rapporto di stima non si è assolutamente interrotto e questa è un’ennesima testimonianza.

Gabriele Caldieron

Al 15′; Fiorentina-Milan 1-0 al Franchi. Papera di Tatarusanu, Duncan non perdona