4 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:13

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Pioli ha provato a dissuadere la società dall’esonero: le dimissioni non sono mai state un’opzione

Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Pioli ha provato a dissuadere la società dall’esonero: le dimissioni non sono mai state un’opzione

Redazione

4 Novembre · 13:53

Aggiornamento: 4 Novembre 2025 · 13:53

TAG:

ACF FiorentinaStefano Pioli

Condividi:

di

Stefano Pioli avrebbe voluto continuare ad allenare la Fiorentina per risollevarla

Stefano Pioli è stato esonerato dalla Fiorentina dopo 48 ore di riflessione, alla luce della sconfitta contro il Lecce e dell’ultimo posto in classifica. Il dialogo con la società c’è stato e l’allenatore ha fatto capire di voler rimanere per invertire la rotta, convinto di potercela fare.

Nessuna richiesta onerosa in fase di colloquio: la risoluzione non è mai stata un’opzione per Pioli, che avrebbe voluto continuare ad allenare la Fiorentina per risollevarla. Ai tempi del Milan, dopo un 5-0 subito contro l’Atalanta, Pioli chiese di rimanere e da lì partì la cavalcata verso lo scudetto del 2022. La stessa convinzione di ripartire con il lavoro c’era anche a Firenze. Ha provato a dissuadere la società dall’esonero, ma dopo due giorni di valutazione non ha cambiato idea. Lo riporta Cronache di Spogliatoio.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio