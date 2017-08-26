ADV, mantiene le promesse: non sarà al Franchi domani
Come si legge sulle pagine del Corriere Fiorentino, il patron dei viola si è informato sui progressi della squadra ed ha più volte parlato con Pioli al telefono, ma domani seguirà la partita da casa....
A cura di Redazione Labaroviola
26 agosto 2017 11:26
Come si legge sulle pagine del Corriere Fiorentino, il patron dei viola si è informato sui progressi della squadra ed ha più volte parlato con Pioli al telefono, ma domani seguirà la partita da casa. Al momento i fratelli Della Valle non sembrano intenzionati a tornare sui loro passi, vedere le sedie della tribuna d'onore vuote sarà strano.