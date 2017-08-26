ADV, mantiene le promesse: non sarà al Franchi domani

Come si legge sulle pagine del Corriere Fiorentino, il patron dei viola si è informato sui progressi della squadra ed ha più volte parlato con Pioli al telefono, ma domani seguirà la partita da casa....

Come si legge sulle pagine del Corriere Fiorentino, il patron dei viola si è informato sui progressi della squadra ed ha più volte parlato con Pioli al telefono, ma domani seguirà la partita da casa. Al momento i fratelli Della Valle non sembrano intenzionati a tornare sui loro passi, vedere le sedie della tribuna d'onore vuote sarà strano.